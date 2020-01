Giovedì sera, contro il Genoa, il Torino farà il proprio debutto in Coppa Italia, una competizione a cui in casa granata, dal presidente Urbano Cairo ai tifosi, tutti tengono molto. Anche per questo motivo Walter Mazzarri non adotterà un massiccio turnover ma adopererà solamente alcuni cambi rispetto alla formazione che domenica ha vinto in casa della Roma.



In campo si dovrebbe rivedere Gleison Bremer (assente per squalifica all'Olimpico), potrebbero poi avere una chance da titolare anche Simone Zaza e Soualiho Meité, per il resto sarà confermata la formazione che ha battuto la Roma.