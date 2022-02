Dopo il pareggio nel derby contro la Juventus e prima della partita contro il Cagliari, i giocatori del Torino si sono ritrovati per una cena di squadra: un modo per cementare il gruppo in vista del finale di stagione nel quale l'obiettivo è riuscire a fare più punti possibili e continuare a gettare le basi per il futuro.



Non è la prima volta in questa stagione che i giocatori del Torino si ritrovano per cene di squadra o eventi simili.