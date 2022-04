Oggi Tuttosport fa il punto sulla situazione di Andrea Belotti, il cui contratto scadrà a giugno e difficilmente rinnoverà con il Torino: "Ci sono prospettive in Spagna e Inghilterra, ma non con le primissime della classe; la variabile Toronto lo renderebbe ancora più più ricco ma ne impoverirebbe la carriera". Il quotidiano racconta anche delle possibilità di rimanere in Italia, con Atalanta e Fiorentina che potrebbero essere gradite al giocatore mentre più complicato è un trasferimento alla Roma o al Napoli, in cui il Gallo sarebbe una riserva.