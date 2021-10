Ivan Juric non soddisfatto del mercato estivo fatto dal Torino, lo ha chiaramente dichiarato in conferenza stampa: a gennaio si aspetta diversi movimenti, sia in entrata che in uscita.



Ma chi sono i giocatori che potrebbero essere ceduti a gennaio: tra questi c'è Armando Izzo, che in estate aveva rifiutato il passaggio al Cagliari, poi Tomas Rincon e Daniele Baselli, che non rientrano nei piani del tecnico. Si cercherà anche una squadra per Simone Edera, che sta per rientrare dopo il grave infortunio subito nella scorsa stagione, e si ascolteranno anche eventuali offerte per Simone Verdi.