In questa stagione al di sotto delle aspettative del Torino, sono tanti i giocatori che non hanno convinto e che, da qui a fine stagione, sono sotto esame. Tra questi ci sono i difensori Gleison Bremer e Koffi Djidji, ma anche il terzino nigeriano Ola Aina.



Ha finora deluso anche il centrocampista Soualiho Meité (tra i peggiori fra i calciatori granata in questo campionato). Ha deluso anche Simone Verdi, ma il Torino crede in lui e nelle sue qualità per questo motivo la sua permanenza non sembra essere in discussione.