Simone Zaza è stato uno dei giocatori più corteggiati in questa sessione di mercato, non solo del Torino ma dell'intera serie A. Nonostante i tanti corteggiamenti, il centravanti ha preferito restare in Piemonte e terminare la stagione con la maglia granata.



Ma quali sono le squadre che hanno cercato Zaza? I primi sondaggi sono arrivati dall'Espanyol poi, sempre in Spagna, è stato il Villarreal a muoversi per il centravanti. In Italia sono invece arrivate proposte dalla Sampdoria e, nelle ultime ore di mercato, anche dall'Inter.