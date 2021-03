Buone notizie in casa Torino: dai tamponi effettuati ieri dall'intero gruppo squadra non è emerso nessun nuovo positivo al Covid, né tra i calciatori, né tra i componenti dello staff.



Il fatto che tutti i tamponi molecolari abbiano dato esito negativo non cambia le disposizione dell'Asl riguardo all'isolamento domiciliare dei componenti del gruppo squadra, che resteranno in quarantena fino alla mezzanotte. Ora però si attende che l'Azienda sanitaria locale sia l'ok per riprendere da domani gli allenamenti di squadra al Filadelfia, che sono stati vietati da oltre una settimana.