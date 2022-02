Il finale di campionato sarà molto importante in casa Torino per diversi giocatori: in questi ultimi mesi di campionato, infatti, Ivan Juric dovrà valutare bene i giocatori della propria rosa per decidere, insieme alla società, chi saranno coloro che in futuro potranno restare in granata e chi dovrà partire.



Sotto esame ci sono in particolare i giocatori arrivati in prestito con diritto di riscatto, come Marko Pjaca e Pietro Pellegri, ma anche i giovani Magnus Warmign e Demba Seck, che dovranno dimostrare di essere già pronti per giocare nel Torino.