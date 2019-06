Dopo aver riscattato il cartellino di Koffi Djidji dal Nantes, il Torino ha anche esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo di Ola Aina dal Chelsea. E' lo stesso club inglese ad aver ufficializzato l'operazione attraverso una nota sul proprio sito.



Il presidente granata Urbano Cairo ha versato nelle casse del Chelsea 10 milioni di euro, cifra pattuita la scorsa estate al momento dell'arrivo in prestito del giocatore. Aina in questa stagione è stato una delle rivelazioni del Torino e nella sua prima esperienza in Italia ha collezionato ben 30 presenze e un gol in campionato.