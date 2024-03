Torino, UFFICIALE il rinnovo di Gineitis

La trattativa stava andando avanti da tanto tempo, ma ora è anche diventata ufficiale con la fumata bianca che vede tutti contenti. Il Torino, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web e su i suoi canali sociali ha ufficializzato il prolungamento del contratto del centrocampista classe 2004 Gvidas Gineitis che rinnovato con il club granata fino al 30 giugno 2028.



IL COMUNICATO UFFICIALE - "ll Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gvidas Gineitis fino al 30 giugno 2028. Gineitis, classe 2004, è giunto al Torino nel gennaio 2022 andando a rinforzare la rosa della formazione Primavera. Le sue qualità tecniche, la serietà e la costanza negli allenamenti lo hanno portato ben presto in orbita Prima Squadra. Ha esordito in Serie A il 10 febbraio 2023, a San Siro contro il Milan. Per lui in totale 17 presenze con la maglia granata e 12 con quella della nazionale lituana. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!"