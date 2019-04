Era vicino al rientro dal problema muscolare accusato nell'ultimo turno di campionato e invece per Iago Falqué si prospetta un lungo stop. Il trequartista del Torino ha infatti rimediato uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro che lo costringerà ai box per almeno un mese.



Il comunicato:

Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Iago Falque hanno evidenziato lo stiramento di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La prognosi verrà valutata in base all’evoluzione clinica