Brutte notizie per Ivan Juric che perde per infortunio uno dei giocatori più in forma del suo Torino. Marko Pjaca aveva infatti accusato un problema muscolare nelle battute finali dell'ultima sfida vinta contro la Lazio e gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno confermato una lesione al polpaccio destro che lo mette fuori rosa per la sfida contro il Venezia di lunedì e a rischio, se non quasi sicuramente out, anche per il derby contro la sua Juventus.



IL REPORT

Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Marko Pjaca hanno evidenziato un risentimento distrattivo al polpaccio destro, accusato nei minuti finali di Torino-Lazio. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.