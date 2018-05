Ora non ci sono più dubbi: Nicolas Burdisso lascerà dall'1 luglio non sarà più un calciatore del Torino. Il contratto del difensore argentino, ieri rimasto in panchina nella partita contro il Genoa, non verrà rinnovato.



Ad ufficializzare l'addio dell'argentino è stato il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi. "Difficilmente Burdisso resterà - ha dichiarato il dirigente ai microfoni di Premium Sport nel prepartita di Genoa-Torino - vogliamo dare più spazio a certi giocatori che hanno giocato meno come Lyanco. Poi cercheremo un altro centrale su indicazione di Walter Mazzarri".