La stagione 2017/2018 è finalmente passata agli archivi. Dopo la grande delusione per quel sogno europeo sfumato troppo in fretta, i tifosi granata, dopo aver registrato la vittoria per 2-1 sul Genoa, hanno voltato in fretta pagina. Nel campionato conclusosi ieri quasi nulla è andato secondo le aspettative: il Torino in campo troppe volte non ha reso secondo le aspettative, Mihajlovic non è riuscito a dare il gioco che ci si aspettava nella prima parte di stagione (i giudizi su Mazzarri sono rimandati alla prossima stagione), Niang ha deluso ma anche da Rincon ci si aspettava qualcosa in più, Belotti è sembrato un lontano parente di quello dell'anno scorso. Ora non resta che pensare al futuro, al campionato che verrà, sperando che gli errori commessi quest'anno, dal presidente Cairo fino all'ultimo dei giocatori, possano servire realmente da lezione.



Non tutto quello che è stato costruito negli ultimi dodici mesi è da buttare, una buona base da cui ripartire c'è ed è composta dai vari Sirigu, Nkoulou, Ansaldi, Baselli, Falque e Ljajic: giocatori che hanno dimostrato domenica dopo domenica di poter fare la differenza e di essere indispensabili per un progetto che sia ambizioso. Poi c'è Belotti: vero che quest'anno il Gallo non ha reso secondo le aspettative ma le sue qualità non sono discussione. Prima della partita contro il Genoa il direttore sportivo Petrachi ha dichiarato che per rimanere serviranno voglia e entusiasmo, serviranno quelle motivazioni che nel post partita ha dichiarato di avere Baselli e negli scorsi giorni Nkoulou.



La voglia e l'entusiasmo devono essere fatte trovare anche a Belotti, attorno a cui va costruita una squadra che possa realmente fare quel salto di qualità che i tifosi da anni aspettano. Con alcuni acquisti di spessore, come lo sono stati lo scorso anno i vari Sirigu e Nkoulou, sarà più facile far ritrovare la massima voglia e il massimo entusiasmo al Gallo in vista del prossimo campionato.