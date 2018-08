Il Teramo ha ufficializzato l'arrivo in prestito del terzino Alessandro Fiordaliso dal Torino. Il difensore classe 1999 lo scorso anno è stato tra i grandi protagonisti della Primavera allenata da Federico Coppitelli che ha vinto la Coppa Italia di categoria.



"In difesa posso ricoprire sia il ruolo di esterno destro che mancino, m’ispiro a Darmian anche per i suoi trascorsi in maglia granata e per la professionalità fuori dal campo. Ho fatto conoscenza con un gruppo coeso e mi metto subito a disposizione dello staff con la massima umiltà, provando ad offrire il mio contributo" ha dichiarato Fiordaliso.