Il Torino accoglie un rinforzo di prospettiva per la retroguardia che potrebbe servire anche a Ivan Juric, impegnato frattempo a Pinzolo per preparare la prossima stagione. Come informa il sito ufficiale della Lega di Serie A, il club del presidente Urbano Cairo ha acquistato a titolo definitivo il giovane Rodrigo Mendes per la formazione Primavera. Nella passata stagione il calciatore ha vestito la maglia della formazione Under 19 del Belenenses.