M'Baye Niang è ora un nuovo calciatore del Rennes. Nella notte il Torino ha ufficializzato la cessione in prestito con diritto di riscatto in favore del club francese, fissato a 15 milioni di euro, dell'attaccante senegalese. "Il Torino FC comunica di aver ceduto allo Stade Rennais FC, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore M'Baye Niang - si legge nel comunicato pubblicato dalla società granata - Tutto il Torino Football Club saluta M'Baye con l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni".



Per Niang si tratta di un ritorno in Ligue 1: dal 2010 al 2012 ha indossato la maglia del Caen, nella stagione 2013/2014 era stato invece prestato dal Milan al Montpellier. Ora, con la maglia del Rennes, avrà inoltre la possibilità di giocare in Europa League. Con la maglia del Torino l'attaccante senegalese ha giocato una sola stagione collezionando 26 presenze e 4 gol in campionato: il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative e, nonostante i 15 milioni di euro spesi per acquistarlo dal Milan dodici mesi fa, Niang quest'anno non è più rientrato nel progetto tecnico della formazione granata.