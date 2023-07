Con questo comunicato i granata annunciano l'arrivo di Tameze per 2,8 milioni di euro pagabili in due esercizi al Verona, dove ha militato la scorsa estate.



"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Hellas Verona Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Tamèze.



Tamèze è nato a Lille, in Francia, il 4 febbraio 1994. Cresciuto nei settori giovanili di alcune società francesi, tra le quali Lille e Nancy, con quest'ultima ha esordito tra i professionisti in Coppa di Francia nel 2013. Successivamente ha vestito le maglie di Valenciennes e Nizza, con cui ha maturato le prime presenze nelle coppe europee. Giunto in Italia nel gennaio 2020, ha esordito in Serie A con l'Atalanta per poi trasferirsi al Verona, dove ha giocato nelle ultime tre stagioni. Con la maglia gialloblù, valorizzato anche dal tecnico Juric, ha collezionato 114 presenze e 5 gol.



Tutto il Torino Football Club accoglie Tameze con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"