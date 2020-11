Andrea Belotti non è neanche sceso in campo contro l'Inter e Simone Verdi è stato costretto a chiedere il cambio a gara in corso. Il Torino con un comunicato ufficiale ha voluto precisare la condizione medica dei due giocatori sottolineando i due differenti infortuni al ginocchio e alla coscia.



IL REPORT

Nel riscaldamento prepartita di oggi Andrea Belotti ha avvertito dolori al ginocchio destro, che già lo aveva condizionato nelle scorse settimane. L'attaccante è rientrato anzitempo negli spogliatoi ed è rimasto per tutta la partita in panchina.

Poco prima dell'intervallo si è fermato anche Simone Verdi: il fantasista granata ha sentito contrarre i muscoli adduttori della coscia destra e perciàò è stato sostituito. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.