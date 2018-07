Nicolas N'Koulou è stato riscattato dal Torino. Il Lione, attraverso un comunicato ufficiale, ha comunicato che i granata hanno riscattato il camerunese per 3,5 milioni di euro. Questo il comunicato del club francese: "Il Lione conferma le cessioni a titolo definitivo di Nicolas N’Koulou e Sergi Darder, rispettivamene al Torino e all’Espanyol. Entrambi in prestito con diritto di riscatto nella scorsa stagione, i due giocatori si sono trasferiti ufficialmente nel corso della giornata di mercoledì. Il passaggio del difensore verso il club italiano permette all’OL di incassare tre milioni e mezzo, mentre per il centrocampista sono otto milioni più due di bonus, con il 20% in caso di futura rivendita"