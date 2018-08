19.45 ARRIVA L'UFFICIALITA' ANCHE DA PARTE DEL TORINO -



Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal Valencia Club de Fútbol, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Zaza.



Il saluto del Presidente Cairo: “Simone Zaza è uno dei più talentuosi attaccanti italiani dell’ultima generazione, un calciatore generoso e di grande temperamento non a caso definito per le sue caratteristiche "uno da Toro". Il suo innesto rafforza ulteriormente un reparto offensivo che era già di altissimo livello: in dote, oltre alle sue riconosciute qualità tecniche e fisiche, porta l’entusiasmo di chi ha scelto e voluto il Toro per tornare in Italia e ritagliarsi un ruolo da grande protagonista. In granata troverà tutte le condizioni per evidenziare le sue potenzialità e verrà accolto da uno spogliatoio che lo farà sentire subito parte integrante della nostra squadra, aiutandolo ad inserirsi presto e bene. A nome di tutta la Società sono lieto di accoglierlo con il più cordiale benvenuto! Sempre Forza Toro!"





Le prime parole di Zaza in granata: “Sono molto felice, ringrazio il Presidente Cairo e il Toro perché mi hanno permesso di coronare il sogno di tornare in Italia. Era ciò che volevo e si è avverato. Ora la mia priorità è quella di raggiungere i nuovi compagni e mettermi subito al lavoro per dare il mio contributo alla squadra”.





18.44 IL COMUNICATO DEL VALENCIA - Come comunica il sito ufficiale del Valencia, Simone Zaza è un giocatore del Torino. L'attaccante di Policoro, classe 1991, arriva in maglia granata in prestito con obbligo di riscatto. Il Toro, per la punta, pagherà 2 milioni per il prestito e 12 per l'obbligo di riscatto, mentre il giocatore si legherà al club di Urbano Cairo per i prossimi 5 anni. Per Zaza, il Torino ha superato al fotofinish la concorrenza della Sampdoria, che questa mattina era stata a un passo dall'acquisto dell'ex attaccante della Juventus.