Secondo Sky Sport ilha accettato la proposta della Sampdoria perAveva un desiderio, ci ha sperato fino in fondo. Ma una volta capito che l'affare non sarebbe andato in porto ha valutato le altre opzioni, con il ritorno in Italia obiettivo primarioSecondo quanto riporta gianlucadimarzio.com. Il club spagnolo, che in questa finestra di mercato ha chiuso gli arrivi in attacco di Batshuayi dal Chelsea e Gameiro dall'Atletico Madrid, ha bisogno di fare cassa e sta valutando con attenzione la proposta. Zaza ha già vestito la maglia della Samp nel 2010-2011, con due presenze all'attivo. E' attesa una risposta in giornata.