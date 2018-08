Il calciomercato in Italia si è chiuso lo scorso venerdì per quanto riguarda le società di serie A ma è ancora aperto per quelle di serie C. È così che quest'oggi il Torino ha ufficializzato due cessioni. Il portiere Domenico Coppola, lo scorso anno titolarissimo nella Primavera che ha vinto la Coppa Italia di categoria, dopo aver rinnovato il proprio contratto per due anni con la società granata è stato ceduto al Cuneo.



Il terzino sinistro Matteo Procopio, invece, nel prossimo campionato giocherà con la maglia del Sudtitol, dopo la non fortunata esperienza con la casacca della Cremonese nello scorso campionato di serie B: appena due le sue presenze.