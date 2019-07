Giornata da record in casa Torino per quanto riguarda il fronte uscite: la società granata ha infatti ufficializzato la cessione di ben sette giocatori. I portieri Alberto Savini e Alessandro Zanellati si sono trasferiti in prestito rispettivamente all'Albinoleffe e al Gubbio (in serie C).



In C, ma al Lecco, sono andati con la formula del prestito anche i terzini Matteo Procopio e Ali Samake. Il regista di centrocampo Antonio D'Alena si è invece trasferito a titolo definitivo all'Imolese. Infine, il terzino Alessandro Fiordaliso e l'attaccante Leonardo Candellone sono andati in prestito in serie B: il primo al Venezia, il secondo al Pordenone.