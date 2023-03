Ivan Juric non ha ancora sciolto le riserve riguardo al proprio futuro: ha ancora un anno di contratto con il Torino ma la sua permanenza non è scontata. Il presidente Urbano Cairo gli ha offerto il rinnovo del contratto ma il tecnico ha preso tempo e non ha ancora dato una risposta.



La novità è che è stato però posto un ultimatum all'allenatore: Cairo aspetta una risposta definitiva di Juric entro la fine di aprile, anche perché ci sarà poi da programmare la prossima stagione.