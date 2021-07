Da mesi ormai il Torino ha avviato la trattativa con il Crotone per Junior Messias, una trattativa che però è ancora lontano dalla conclusione. La società calabrese vorrebbe incassare una cifra intorno ai 12 milioni di euro per il brasiliano, ma il direttore tecnico Davide Vagnati non sembra intenzionato ad alzare la propria proposta economica.



L'atteggiamento del Crotone sta spazientendo il Torino e, per questo motivo, il direttore tecnico Davide Vagnati ha dato un ultimatum alla società calabrese: se l'offerta non verrà accettato il dt granata virerà su altri obiettivi.