L'1 gennaio è un giorno di festa anche in casa Torino: il tecnico Ivan Juric ha infatti concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori, dopo che quest'oggi ha diretto al Filadelfia l'ultimo allenamento del 2021.



L'appuntamento per la ripresa degli allenamenti è fissato per domenica 2 gennaio: c'è da preparare la partita del 6 in casa dell'Atalanta.