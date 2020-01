Poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, poche ore a disposizione del Torino per chiudere il primo colpo in entrata: l'obiettivo numero è sempre Andrea Favilli.



Arrivare all'attaccante del Genoa non sarà semplice, anche perché la trattativa con i rossoblù potrà sbloccarsi solamente nel caso in cui Simone Zaza dovesse essere ceduto. Le offerte per il numero 11 granata non mancano, ma se una trattativa per la sua cessione non si concluderà in fretta l'affare Favilli rischia di sfumare.