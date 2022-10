Il futuro di Demba Seck potrebbe essere lontano dal Torino. L'attaccante senegalese dalla partita contro il Sassuolo in poi non è più sceso in campo e Ivan Juric sembra preferirgli Yann Karamoh.



Già in estate Seck aveva pensato di lasciare il prestito il Torino per poter giocare con maggiore continuità ma alla fine è rimasto. A gennaio però potrebbe cambiare squadra: il dt Davide Vagnati dovrà mettersi al lavoro per trovargli una squadra in ciò possa giocare con maggiore continuità.