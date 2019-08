Non è certo un mistero che Simone Verdi sia il grande sogno di mercato del Torino in questa sessione. Ma se la trattativa con il Napoli per l'attaccante non dovesse andare a buon fine, i dirigenti granata hanno già in mente la soluzione alternative: Diego Perotti della Roma.



Per l'attaccante argentino nelle scorse settimane ci sono stati i primi sondaggi, ma nulla di più: la trattativa al momento è bloccata in attesa di capire come proseguirà quella per Verdi.