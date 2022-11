Fra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino nel corso del mercato di gennaio c'è anche Demba Seck. L'esterno d'attacco senegalese sembra essere stato superato da Yann Karamoh nelle gerarchie di Ivan Juric e alla riapertura del calciomercato potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità.



Anche perché a gennaio gli spazi per Seck potrebbe ridursi ancora di più, soprattutto nel caso in cui al Torino dovesse tornare Dennis Praet.