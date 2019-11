Le strade di Vittorio Parigini e del Torino presto si separeranno, ma questa non è novità. La novità piuttosto è che potrebbero non dividersi a gennaio, ma a fine stagione, quando l'attaccante si svincolerà dal club granata e sarà libero di scegliere da solo la nuova squadra.



Se non arriveranno offerte interessanti a Parigini nei prossimi mesi, come spera il Torino, l'attaccante potrebbe infatti anche decidere di rimandare il suo addio ai granata nonostante il rischio di terminare la stagione senza aver giocato nemmeno un minuto.