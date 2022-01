Nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato potrebbe cambiare squadra Vincenzo Millico. L'attaccante di proprietà del Torino è attualmente in prestito al Cosenza: nel club calabrese non è però riuscito a ritagliarsi molto spazio (solo 14 presenze, quasi tutte partendo dalla panchina), per questo motivo il dt Davide Vagnati sta cercando un'altra squadra per lui.



Se il Torino non troverà una nuova sistemazione per Millico, l'attaccante resterà fino al termine della stagione al Cosenza.