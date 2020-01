Dopo aver faticato a trovare spazio nel Torino in questa prima parte di campionato, Vincenzo Millico lascerà ora la squadra di Walter Mazzarri. L'attaccante classe 2000 è infatti vicino al trasferimento al Chievo Verona, dove spera di poter giocare con maggiore continuità.



La formula dell'operazione sarà quella del prestito secco: il Torino, infatti, crede molto nelle qualità di Millico e non vuole privarsi a titolo definitivo del giocatore. Già in estate l'attaccante era stato vicino al prestito al club veneto ma, alla fine, per questioni di tempistiche l'affare non andò in porto.