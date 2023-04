Il Torino ha sciolto i propri dubbi riguardo al futuro di Andreaw Gravillon: il difensore, che era arrivato a gennaio dal Reims con la formula del prestito, verrà riscattato.



Il numero 5 ha convinto in questi mesi e la società granata verserà nelle casse del club francese i 3,5 milioni di euro necessari per acquistare il suo cartellino. Con Koffi Djidji che andrà via a parametro zero, Gravillon è destinato a ereditare il suo posto come braccetto di destra titolare nella difesa a tre di Ivan Juric.