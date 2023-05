Michel Adopo è in scadenza di contratto con il Torino e i margini di trattativa per il rinnovo sono praticamente inesistenti. Il centrocampista, che è cresciuto proprio nel vivaio granata, lascerà quindi con ogni probabilità il Toro a parametro zero dopo il prossimo 30 giugno.



Sulle tracce di Adopo ci sarebbe già un'altra squadra: l'Atalanta. In attesa di capire quale sarà la sua prossima squadra, quel che sembra certo è che il centrocampista non resterà al Torino.