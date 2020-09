Sabato contro l'Atalanta Jacopo Segre ha fatto il suo esordio in serie A. Il centrocampista, tornato dal prestito al Chievo Verona, ha convinto Marco Giampaolo e resterà al Torino fino al termine della stagione. Ma non solo: rinnoverà anche il contratto.



Nelle prossime settimane, quando la sessione estiva di calciomercato, Segre dovrebbe prolungare il suo contratto fino al 2023: nel frattempo lavora per cercare di ritagliarsi più spazio possibile in campo.