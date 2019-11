Una distorsione alla caviglia patita nella scorsa settimana non ha consentito a Daniele Baselli di prendere parte alla partita di sabato contro il Brescia. Il centrocampista, presente in tribuna al Rigamonti con le stampelle, spera di poter essere a disposizione di Walter Mazzarri per la prossima partita del Torino contro l'Inter.



Baselli è un elemento importante per la formazione granata e il suo recupero potrà essere fondamentale per una partita così impegnativa come lo sarà quella contro la squadra nerazzurra.