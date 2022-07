Ben Kone potrebbe presto lasciare il Torino: il centrocampista è rientrato dal prestito al Cosenza ma non resterà alla corte di Ivan Juric, verrà invece ceduto in prestito per maturare altra esperienza.



Su Kone ha posato i propri occhi il Frosinone: la trattativa è già stata avviata da tempo e sta proseguendo in questi giorni. La fumata bianca è vicina