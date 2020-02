Dopo aver recuperato Cristian Ansaldi, Moreno Longo spera di poter contare al più presto anche su Daniele Baselli e Simone Zaza. Per la partita di lunedì contro il Milan, l'allenatore del Torino spera di recupera almeno il centrocampista.



L'assenza del numero 8 si è fatta sentire: Baselli è uno dei giocatori più tecnici di cui dispone il Torino, ma sa farsi valere anche in fase di interdizione. Per questo motivo il suo recupero sarà molto importante.