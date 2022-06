Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato c'è anche Ola Aina. Il terzino ha parlato del proprio futuro ai microfoni di OneGoalNigeria.com.



"Penso che la mia stagione sia iniziata bene. Stavo giocando al meglio, iniziavo sempre dal primo minuto, poi da gennaio tutti sanno che ho giocato poco. Penso comunque di aver finito la stagione davvero forte – continua – Bisognerà vedere cosa accadrà durante l’estate. Non sono sicuro. Mi rimane solo un anno e non sono sicuro di cosa accadrà” ha dichiarato Aina.