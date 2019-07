Dopo aver ufficialmente ceduto in prestito Vitalie Damascan al Fortuna Sittard e Carlo Butic al Cesena, il Torino potrebbe chiudere la terza operazione in uscita in pochi giorni: Alessandro Fiordaliso è infatti vicino al prestito al Venezia, squadra che milita nel campionato di serie B.



Torino e Venezia stanno lavorano per un prestito di Fiordaliso con diritto di riscatto in favore dei veneti e controriscatto per i piemontesi.