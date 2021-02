Tra i giocatori in scadenza di contratto nel Torino c'è anche Erick Ferigra. Il difensore non è riuscito a trovare una sistemazione la scorsa estate e ora è rimasto ai margini della squadra, non rinnoverà e a fine stagione sarà libero di accasarsi in un'altra squadra.



Le pretendenti per Ferigra non mancano di certo, sulle sue tracce c'è il Las Palmas che ha già avviato la trattativa per acquistare il difensore a parametro zero.