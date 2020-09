Tra i calciatori che non lasceranno il Torino in questi ultimi giorni di mercato c'è Alessandro Buongiorno. L'ex Primavera ha convinto Marco Giampaolo che ne ha bloccato il prestito ed è intenzionato a tenerlo in rosa.



Buongiorno è insieme a Bremer e Nkoulou l'unico difensore centrale certo di restare al Torino: sono invece sul mercato Izzo, Lyanco e Djidji. Se si dovessero concretizzare le cessioni di tutti e tre questi giocatori, in granata dovrebbe arrivare un altro difensore: Joachim Andersen è il sogno di Giampaolo.