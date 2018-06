Simone Edera sarà ceduto in prestito. Ne è certo Tuttosport che spiega come i tanti giocatori offensivi - da Belotti a Ljajic, passando per Iago Falque e Niang - per i pochi posti previsti da Walter Mazzarri dovrebbero spingerlo verso il prestito. Su di lui c'è sempre l'interessamento del Parma.