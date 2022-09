Come ogni anno, il The Guardian ha stilato la classifica dei 60 migliori prospetti a livello mondiale e tra questi c'è anche un giovane calciatore del Torino: Aaron Ciammaglichella.



Classe 2005, è al terzo anno nella Primavera del Torino ed è anche nel giro della nazionale Under 17 italiana. Ciammaglichella è un centrocampista di inserimento. A lanciarlo nel campionato Primavera era stato Federico Coppitelli, addirittura quando il giovane centrocampista aveva tre anni in meno rispetto ai compagni di squadra.