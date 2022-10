Per la partita di domenica contro il Milan, Ivan Juric potrebbe recuperare un giocatore: Etrit Berisha. Il portiere albanese è stato costretto a saltare la trasferta in casa dell'Udinese a causa di un problema al gomito ma potrebbe recuperare proprio per la gara contro i rossoneri.



In caso di completa guarigione di Berisha, Juric avrebbe a disposizione l'intera rosa per la prossima gara di campionato.