Tra i nomi di portieri presenti sul taccuino del dt del Torino, Davide Vagnati, in vista della prossima stagione c'è anche quello di Mattia Perin. Il portiere è stimato dal tecnico Ivan Juric che lo ha allenato al Genoa e lo accoglierebbe a braccia aperte anche in granata.



Le possibilità che Perin possa trasferirsi al Torino si stanno però sempre più riducendo: il portiere è in scadenza di contratto con la Juventus ma la trattativa per il rinnovo sta procedendo in maniera spedita, per questo motivo Vagnati ha iniziato a sondare anche altre piste.