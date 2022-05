Pierluigi Gollini è sempre più lontano dal Torino. La società granata è alla ricerca di un nuovo numero uno in vista della prossima stagione e aveva messo nel mirino anche l'estremo difensore di proprietà dell'Atalanta che, nell'ultima stagione, ha vestito la maglia del Tottenham in prestito.



Gollini si sta però ora avvicinando alla Fiorentina e il Torino dovrà guardare altrove per cercare un altro numero 1.