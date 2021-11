Tra i giocatori che il dt del Torino, Davide Vagnati, non è riuscito a cedere la scorsa estate c'è Razvan Sava, attualmente quarto portiere della squadra granata.



L'obiettivo della società granata è ora quello di cedere l'ex numero uno della Primavera: Sava non venduto a titolo definitivo ma Vagnati è alla ricerca di una squadra, in serie B o in serie C, a cui cedere in prestito l'estremo difensore.